«Brann slipper inn færrest mål av alle. Det skal de takke seriens mest undervurderte keeper for»

Det var kanskje ikke Opdals mest iøynefallende kamp, dette. Men også denne gang viste han sin klasse:

Etter en drøy halvtimes spill kom Mustafa Abdellaoue alene mot ham. «Mos» hadde høy toppfart, og forsøkte å runde Opdal. Et mareritt for enhver keeper. Skulle han forsøke å holde seg på beina og kave seg hjemover mot mål for å stanse avslutningen? Skulle han kaste seg og ende i den klassiske situasjonen hvor spissen bare tupper ballen så vidt, og detter som en melsekk – med straffe som uunngåelig resultat?