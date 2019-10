TIL-kapteinen åpner opp om motgangen: – Det var planløst og ikke mye utvikling

Trønderen kom til Nordens Paris som 22-åring fra Brann i 2014. 172 kamper (serie, cup og e-cup) og 17 nettkjenninger seinere, står Wangberg og TIL i kjent stil overfor en kamp for å overleve i landets øverste divisjon.

– Første året var jo en opptur da vi klarte målet om å rykke opp fra 1.-divisjon, men fra 2015 til Simo kom (sommeren 2017), var det veldig tungt. Vi slet spillemessig, hadde ikke et eget grunnspill. Det var planløst og ikke mye utvikling. Poengsnittet under Simo har kanskje ikke vært så mye bedre, men det er givende og utviklende og spille under han. Det er en litt annen følelse nå enn de første årene, sier Simen Wangberg til iTromsø.