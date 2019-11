Ettersom LSK Kvinner ikke har hatt en like god sesong som tidligere, så var det ventet at lørdagens cupfinale mot Vålerenga skulle bli et jevnt oppgjør.

Det trodde også keeper Cecilie Fiskerstrand fra Langevåg, men slik ble det på ingen måte. LSK ledet hele 4–0 til pause og vant til slutt hele 5–1 mot Vålerenga, som endte på andreplass bak LSK i serien.