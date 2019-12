KÅSEN (Aftenbladet): Viking reiste til Bergen lørdag ettermiddag for å være best mulig rustet til å avslutte serien med stil. De mørkeblå har ladet opp på naturgras på Jæren og har reist til Bergen for å hanke inn sin fjerde borteseier denne sesongen.

Klokken 18 sparkes serieavslutningen i gang på Brann Stadion og Viking er dermed bare 90 minutter unna å kunne rette alt fokus inn mot cupfinalen på Ullevaal om en uke. For det er tross alt den kampen «alle» er opptatt av nå.