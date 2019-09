Hevder toppspiller forlater Bodø/Glimt for flere millioner

Avisa Nordland melder at svensken forlot Bodø i går, og at klubben skal ha godtatt et bud fra egyptiske FC Pyramids.

Ifølge lokalavisen skal overgangssummen være 12–15 millioner kroner.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, ønsker ikke å bekrefte opplysningene.

– Ingen kommentar, svarer han på spørsmål fra Adresseavisen.

Layoni har på 21 kamper scoret ti mål og vært nest sist på fem. Dermed kan Nordlandsklubben miste en av sine viktigste spillere i sesongavslutningen.

Mandag ble det kjent at årets komet i Eliteserien, Håkon Evjen, er på vei til nederlandsk fotball etter sesongslutt. Glimt risikerer derfor å miste to av sine største profiler.

Med ni kamper igjen av sesongen, ligger Glimt på en 2. plass med 43 poeng – tre poeng bak Molde.