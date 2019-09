GRIMSTAD: – Noen ganger må man ta et steg tilbake for å finne seg selv igjen, sier Jerv sin nye spiss David Faupala om hvorfor han takket ja til et tilbud fra Grimstad-klubben.

Han har vært kontraktsløs siden i sommer da kontrakten hans med den kypriotiske klubben Apollon Limassol gikk ut.