– Det er veldig, veldig viktig at kvinnefotball ikke mister posisjonen sin. Mennene er naturligvis først med alle spørsmål om penger og når ligaene begynner igjen, men også kvinnene må stå på for sin posisjon.

Det sier den norske fotballstjernen Ada Hegerberg i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Flere storklubber i Europa har de siste årene også satset på kvinnefotball, som PSG, Barcelona og Chelsea. Mange kvinnelag taper penger og er avhengige av det klubbenes herrelag tjener. Nå fryktes det at kvinnesatsingen ofres når inntektene uteblir, skriver AFP.

– Kvinnefotballen sitter på andre rad, men vi kan ikke bare forsvinne i bakgrunnen. Kvinnefotballen er fortsatt i startfasen. Vi må jobbe på for å få samme rettigheter som mennene. Vi trenger stabile forhold i herrefotballen og få finansiell støtte frem til vi kan være økonomisk uavhengige, sier Hegerberg.

Er enig med Hegerberg

Hege Jørgensen, leder i Toppfotball kvinner, mener at interessen for kvinnefotball har endret seg i løpet av de siste årene.

– Det er ikke til å legge skjul på at problemstillingene på herresiden har stjålet overskriftene. Sånn er det bare. Jeg opplever likevel at mediene har vært opptatt av vår situasjon, selv om vi har vært et påheng til nyhetene om herrefotballen. Men for to-tre år siden hadde vi ikke blitt spurt i det hele tatt, så interessen har definitivt økt, sier Jørgensen, som mener at Ada Hegerberg har noen gode poenger.

Nylig ble EM for kvinner flyttet til 2022 (skulle opprinnelig spilles neste år), mot NFFs ønske, etter at herrenes EM ble utsatt ett år.

– Det jeg reagerer aller sterkest på, er hvor lettvint det tilsynelatende var å flytte kvinne-EM for å få plass til herre-EM. At flyttingen går på bekostning av kvinnenes mesterskap, bekrefter litt av det Ada sier.

– Merkelig situasjon

Hegerberg lover å gjøre alt hun kan for å hjelpe klubben sin. Det kan i så fall også innebære et eventuelt lønnskutt.

Hun er for tiden i Frankrike, der hun trener seg opp etter at hun røk korsbåndet i slutten av januar. Hun satser på å være tilbake i september.

– Det er en merkelig situasjon for alle. Alt er uklart. Det er veldig vanskelig å si hvor kvinnefotballen vil være om noen uker, måneder og år. Usikkerheten er overalt nå. Det hadde vært trist å kansellere sesongen, for vi vil gjerne fortsette det vi har gjort. Men det er mye som skjer i samfunnet nå. Vi må bare sitte og vente, uttaler hun.

Sterk stemme

Hegerberg er en sterk stemme innenfor kvinnefotballen og har aldri vært redd for å si hva hun mener. Hun var lenge en stor stjerne for det norske kvinnelandslaget, før hun ga seg etter EM i 2017. Hegerberg har sagt nei til landslagsspill på ubestemt tid.

Jørgensen mener det er viktig at en stor profil som Hegerberg uttaler seg:

– Det er deilig at Ada setter dette på agendaen. Hun er blitt et sterkt symbol på kampen for kvinnenes rolle i fotballen, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Det er veldig virkningsfullt når utøvere bruker stemmen sin. Og jeg vet selv at det koster. Kvinnelige fotballspillere har i alle år blitt utsatt for hersketeknikker når man har forsøkt å stå opp for idretten sin. Blant annet ved å bli stemplet som sutrete.

– På trynet

Jørgensen påpeker at oppmerksomheten ikke bare er positiv for klubber på herresiden.

– Det er ikke all oppmerksomhet jeg misunner herrefotballen. Jeg må si at jeg er veldig stolt av mine klubber, som har vært ryddige og solidariske, for dette har også medført en del negativitet for fotballen. Jeg vil ikke nevne spesifikke eksempler, men at klubber går ut mot hverandre i en tid der alle gjør som best man kan for å holde ting flytende, er helt på trynet. Det trenger ikke fotballen, sier Hege Jørgensen.

– Kan koronapandemien gjøre at kvinnefotball mister posisjonen sin, slik Hegerberg antyder?

– Det er vår jobb å sørge for at det ikke skjer. Vi kan bruke dette til å styrke vår posisjon og vi forsøker nå å utfordre oss selv på hvordan vi kan være enda bedre rustet når verden våkner igjen. Det er egentlig bare opp til oss selv.

