Før koronaviruset for alvor satte ting på vent i både Norge og verden, skrev Sunnmørsposten at Sigurd Haugen var aktuell for AaFK. Spissen, som spiller for den belgiske nivå to-klubben Union Saint-Gilloise, var AaFK villig til å bruke et sted mellom 2-2,5 millioner kroner på å hente.

Men så har det skjedd lite på overgangsfronten i norsk fotball, ettersom klubbene står i utfordrende økonomiske situasjoner. For AaFKs del har spillerne vært 100 prosent permitterte siden 28. mars.