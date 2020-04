AaFK-profilen mistet ny landslagssjanse: – Det var kjedelig

Ikke siden torsdag 12. mars på Gardermoen hadde Castro sett lagkameratene sine. Da hadde Aalesund nettopp landet på norsk jord etter et treningsopphold i Marbella, og landet var snudd på hodet bare på lagets korte flytur fra Spania. Da ventet karantene og etter hvert permittering for AaFK-gjengen.

Nå er 30 prosent av permitteringen trukket tilbake. Godt over en måned etter at Castro sist så lagkameratene, fikk han derfor mandag et gjensyn med ti av dem, samt trenerne Lars Bohinen, Andrea Loberto og Frank Mathiesen, på AaFK-trening.