Thorstvedt herjet på trening før skjebnekampen: – Sikker på at jeg får mer spilletid

LODZ, POLEN: – På trening lørdag var han helt strålende og scoret noen fantastiske mål. Han er en skarp avslutter altså, sier «Paco».

Dagen før valgte han å sette unggutten, som har tatt Eliteserien med storm denne sesongen, på benken i åpningskampen. Et valg mange var forundret over.

I Viking bekler Thorstvedt en av to indreløper-roller, men på landslaget er han med som en mer offensiv spiller, forklarer «Paco».

– Han er med som spiss og såkalt tier. Han kom inn som tier sist. Det ligner veldig på det å være indreløper i Viking. Jeg synes han har sin X-faktor i og rundt boksen, så tanken er at han må være mest mulig involvert når det skal scores mål. Han spiller ikke spiss i klubblaget, men vi ønsker å spille med en sterk og stor spiss. Av dem som er aktuelle, og tilgjengelige, i denne aldersgruppen er han og Erling (Braut Haaland, journ.anm.) de to beste i den rollen.

Fakta: Norges kamper i VM 24. mai: Uruguay - Norge (3–1) 27. mai: New Zealand - Norge 30. mai: Norge - Honduras X

Enig med sjefen

Mot Uruguay ble det kun drøye femten minutter på 20-åringen, etter at han kom inn for Tobias Svendsen da Norge jaktet utligning. Selv er Thorstvedt sikker på mer spilletid utover i mesterskapet.

– Alle håper jo å få starte og spille kamper, men nå er det ikke jeg som får bestemme det dessverre. Men jeg vet og at jeg kan bekle flere roller. Så vi får se utover mesterskapet. Jeg er sikker på at jeg får mer spilletid utover mesterskapet, sier Thorstvedt.

I det litt spesielle formasjonssystemet på U20-laget, er han enig med landslagstreneren i at han hører hjemme lenger fremme på banen enn i Viking.

– Ja, i den måten vi spiller på her så synes jeg det. Jeg er indreløper i Viking. Men det er en litt annerledes rolle her, enn det er i Viking. Her er det litt mer defensive arbeidskrav og du har mindre frihet offensivt. I Viking så spiller vi med to ganske offensive indreløpere, så en tier og spiss tror jeg er de to posisjonene som passer meg best her på landslaget.

Beskriver seg selv som en joker

For Thorstvedt er VM kun hans tredje landslagssamling. Uruguay-kampen ble hans fjerde aldersbestemte landslag. Han er med det en av de mer uerfarne spillerne på U20-landslaget.

– Jeg kjenner de fleste guttene fra før jeg kom på første landslagssamling, og ble kjent med alle der også. Jeg har jo også spilt i Stabæk og henger mye med de fire.

I Lodz ser derimot ikke Thorstvedt ut som en av ferskingene. På trening høres Stavanger-dialekten lang vei, og i presserommet spøker han gjerne med trenere og andre fremmøtte.

– Jeg er en utadvendt type, som liker å tulle og finne på mye sprell. Så jeg er kanskje en liten joker i gruppen.

Det kan han også bli når Norge møter New Zealand til en skjebnekamp i VM mandag kveld. New Zealand overbeviste stort i første den første gruppespillskampen, hvor de slo Honduras hele 5–0.

– Det var en kombinasjon av at New Zealand var gode og Honduras svake. Så det var ikke så mange referanser for oss i den kampen, men nå har jeg sett New Zealand i seks kamper, så jeg har bra oversikt, sier landslagstrener «Paco» om dagens motstander.