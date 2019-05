Hevder at storklubb jakter Hegerberg

Lyons motstander i Champions League-finalen i fotball skal være interessert i å hente Ada Hegerberg.

Barcelona satser stort. Alt tyder på at Wolfsburgs Caroline Graham Hansen kommer til sommeren. En offentliggjøring av den overgangen er ventet søndag.

Det er den spanske avisen Sport som onsdag har en større artikkel om Hegerberg. Der kommer det fram at Barcelona skal ha tatt et uformelt initiativ overfor Lyon for å forhøre seg om muligheten for å hente Hegerberg. Avisen melder at «det vil være en komplisert oppgave» å få til en avtale med Hegerberg.

Lyon skal lørdag forsvare tittelen i Champions League. Klubben kan sikre sin fjerde strake seier i mesterligaen. Finalen spilles i Budapest.

Hegerberg skrev i fjor under på en forlenget kontrakt. Den binder henne til Lyon fram til sommeren 2021.

– Andrine Hegerberg på vei til Milan

Roald, Berit / NTB scanpix

Det spekuleres også i hvor Adas storesøster, Andrine Hegerberg (25), spiller neste sesong. Hun forlater Paris St. Germain og kan komme til å ende opp i AC Milan neste sesong.

Det melder RMC Sport. Hegerberg kom til PSG i januar i fjor, men hun har ikke slått til.

– Det har ikke vært noen glanssesong, det må jeg innrømme, sa Hegerberg til NRK i slutten av mars.

Hun har vært skadd og også pådratt seg hjernerystelse denne sesongen. Perioden i PSG ble ikke som Adas storesøster hadde sett for seg.

Ifølge RMC har både Atletico, Roma, Bordeaux og amerikanske lag sendt speidere til Paris. Men nettstedet mener å vite at det er mest aktuelt at Hegerberg ender i AC Milan.