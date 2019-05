Haaland satte utrolig scoringsrekord i VM: – Jeg skulle scoret ti

U20-VM: Norge – Honduras 12–0

LUBLIN, POLEN:

– Kjekt.

Erling Braut Haaland er ikke en mann med store ord. Det er han heller ikke om prestasjonen hans torsdag kveld, der han tok VM-rekord med ni (!) mål i en og samme kamp.

Men Haaland mener at den nye rekorden kunne vært med flere mål.

– Jeg tenker først og fremst at vi skulle scoret flere, og at jeg skulle hatt ti mål. Men jeg er fornøyd med ni.

– Mener du virkelig at du burde scoret ti?

– Ja, jeg hadde sjanser til det. Så var nok en gang ikke VAR på min side, men jeg får være fornøyd med 12–0.

Salsburg-spissen avsluttet gruppespillet på en fantastisk måte, og han trengte ikke lang tid på å komme i gang.

Rekord

Bang. Bang. Bang. Bang. Kun 43 minutter trengte Haaland på å score fire, og Norges femte i den førsteomgangen, mot Honduras.

Tankene gikk tilbake til Brann Stadion elleve måneder tidligere, da Haaland scoret fire mål for Molde mot Brann. Da brukte jærbuingen kun 21 minutter på den samme prestasjonen.

På Brann Stadion stoppet Haaland-showet etter de første 21 minuttene. I Lublin scoret han fem også etter pause!

Dermed er Haaland, med sine ni mål, den mestscorende spilleren i en og samme kamp i historien i et U20-VM.

– Det er jo en milepæl for meg, jeg har aldri scoret ni mål før. Jeg koste meg, sier Haaland.

Den gamle rekorden innehadde brasilianske Adaílton, som scoret seks mål i Brasils 10–3 seier over Sør-Korea i 1997.

– Det er hardt å sette ord på det, men det er ikke vits å si så mye. Dere vet jo at det var gøy.

– Kunne spilt fast i Premier League

Med sine ni mål er også Salzburg-spissen toppscorer i årets U20-VM. Før alle gruppekampene er spilt deler to spillere annenplassen på listen: Juan Hernández (Colombia) og Amadou Sagna (Senegal) har tre mål hver.

– Det er rett og slett vanskelig å beskrive han. Jeg har spilt mot han selv, og når han har dagen så kan han nå hvor som helst. Han har det meste. Han er en vinner i hodet og kunne nok spilt fast i Premier League nå tror jeg, sa kaptein Leo Skiri Østigård om lagkameraten.

Landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen brukte også store superlativer om sin stjernespiss.

– Erling kan nå langt. Det å nå langt handler om å prestere og få til ting også mot de beste. Der er han på en veldig bra arena nå. Han får spilt toppliga i Østerrike, Europaliga og Champions League. Da får vi se mot toppnivået, men det er klart at mot litt svakere motstand så fikk han en drømmekamp. Det kom i ketchup-form i dag.

Målfest av de sjeldne

Det første målet kom allerede etter seks minutter. Adnan Hadzic spilte Jens Petter Hauge gjennom, som serverte Haaland på åpent mål. Der gjorde Red Bull Salzburg-spissen ingen feil.

Bare to minutter senere fikk Haaland annullert et mål av VAR (videodømming) etter at han var litt for tøff i en duell på Honduras banehalvdel.

Men Haaland var virkelig i humør i Norges skjebnekamp. Etter 19 minutter satte han ballen i nettet nok en gang, etter et lekkert fremspill fra Tobias Børkeeiet.

Kaptein Leo Skiri Østigård fikk æren av å sette inn det tredje målet, før Haaland igjen ville sette navnet sitt på målkontoen. Nok en gang fant Børkeeiet Haaland, som ble felt alene med keeper. Straffen satte han like godt selv i mål.

Rett før pause banket Haaland inn sitt fjerde for dagen. Men det skulle komme mer.

Fortsatte å renne inn

Kun tredve sekunder etter hvilen scoret Norge igjen. Kristian Thorstvedt snappet opp et dårlig tilbakespill, og spilte fri Jens Petter Hauge som var sikker foran mål.

Bare fire minutter senere var dagens mann, Erling Braut Haaland, frempå igjen – og sendte Norge opp i 7–0.

Som om kvelden ikke var mørk nok for Honduras allerede, så fikk også Axel Gomez rødt kort etter 57 minutter da han albuet Christian Borchgrevink. Og målene fortsatte å renne inn.

Med sitt sjette og syvende mål for dagen stadfestet Haaland sin plass øverst på toppscorertabellen i VM.

Like før slutt satte superspissen inn to nye mål, og ydmykelsen av Honduras var komplett.

Dette er Norges håp

Norge har nå gjort sin del av jobben, men trenger hjelp av andre nasjoner for å komme inn blant de fire beste treerne i gruppespillet.

For at det skal skje, må to av følgende tre scenarioer forekomme:

Norge kan få hjelp allerede torsdag kveld når gruppe D avgjøres. Der står Nigeria og USA med tre poeng før den siste kampen. Om allerede kvalifiserte Ukraina slår Nigeria er Norge forbi. Det samme skjer om Qatar slår USA, men det er utopi. Førstnevnte kan skje.

At Panama spiller uavgjort mot Saudi-Arabia, eller at Saudi-Arabia vinner.

At enten Sør-Korea eller Portugal taper i gruppe F. Portugal møter gruppejumbo Sør-Afrika, og tar nok poeng der. Men argentinsk hjelp mot Sør-Korea kan gå. Men – Argentina er videre og Sør-Korea trenger bare ett poeng.

Polen og Ecuador er de eneste gruppetreerne som har spilt ferdig gruppespillet. Begge har fire poeng og er utenfor Norges rekkevidde.

Fakta: «Treertabellen» 1. Polen – 4 poeng (+3)* 2. Ecuador – 4 poeng (0)* 3. Norge – 3 poeng (+8)* 4.U.S.A – 3 poeng (+1) 5. Portugal – 3 poeng (-1) 6. Panama – 1 poeng (-2) *Spilt ferdig gruppespillet. X

Fakta: Gruppe C (Norges gruppe) Stillingen i Norges pulje (gruppe C) etter tre runder: 1. Uruguay (+5) – 9 poeng

2. New Zealand (+6) – 6 poeng

3. Norge (+8) – 3 poeng

4. Honduras (-11) – 0 poeng X

Fakta: Gruppe E Spilt to runder: 1. Frankrike (+2) – 6 poeng

2. Mali (+1) – 4 poeng

3. Panama (-2) – 1 poeng

4. Saudi-Arabia (-3) – 0 poeng X