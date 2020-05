Grønt lys for Premier League kan bli gitt tirsdag

I løpet av mandag skal Premier League-klubbene diskutere neste skritt i «Prosjekt Restart» med mål om å kunne gjenoppta fotballsesongen så raskt som mulig.

Så langt har ikke Englands øverste serie formelt fått grønt til å gjennomføre planen, og statsminister Boris Johnson slo fast under sin tale til det britiske folket søndag at «nei, dette er ikke riktig tidspunkt til å lette på restriksjonene i forbindelse med utbruddet av koronaviruset på De britiske øyer. Han sa samtidig at nasjonen vil begynne å gjenåpne noen skoler og butikker fra 1. juni.

The Telegraph skriver at det finnes planer fra regjeringen om å tillate landets profesjonelle serier å gjenoppta seriespille i neste måned. Avisen opplyser at Johnson i løpet av dagen vil presentere detaljer i parlamentet om hvordan veien ut av nedstengningen skal foregå.

Premier League-klubbene møtes mandag for å diskutere detaljene i serieoppstarten, og det er fortsatt uenighet internt i ligaen.

Andrew Parsons/10 Downing Street via AP / NTB scanpix

Premier Leagues håp om å kunne gjenoppta serien 12. juni, forutsatt at sikkerhetskravene kan gjennomføres og at antallet koronasmittede ikke fortsetter å stige, kan derimot møte motstand.

Det har oppstått en hvis skepsis også blant Premier League-spillerne.

– Det finnes spillere som har uttrykt uro, sier sjefen i spillerforeningen, Bobby Barnes.

Nesten 220.000 er bekreftet med koronasmitte i Storbritannia. Nesten 32.000 er døde i forbindelse med pandemien.