Norsk idrett blør på grunn av tiltakene mot koronaviruset. Toppfotballen kan tape store penger dersom sesongen ikke starter til sommeren.

– Det er klart at det kan bli en alvorlig situasjon for norsk fotball hvis ikke hele Eliteserien blir gjennomført. Derfor vi er så opptatt av at vi må starte så snart det er forsvarlig. Vi synes det er riktig å begynne i juni, fastslår direktør Ole Erik Stavrum i Molde Fotball.