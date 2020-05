Torsdag ble det klart at sesongstart blir 16. juni for lagene i Eliteserien. De kan allerede nå begynne å trene vanlig igjen. Dette ble klart på en pressekonferanse torsdag, der regjeringen la fram en plan for gjenåpning av store deler av Norge.

– Det er veldig gode nyheter, det var dette vi hadde håpet på. Nå ser det brått litt lysere ut for oss, sier daglig leder i AaFK, Geir Vik til Sunnmørsposten.