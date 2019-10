Slo tilbake etter Tottenham-sjokk - Liverpool nærmer seg beste hjemmerekke på 34 år

Liverpool – Tottenham 2–1

Åtte seirer og én uavgjort på de første ni seriekampene og elleve hjemmeseirer på rad i serien for Liverpool. Det var tallene som Tottenham håpet å gjøre til skamme, da de søndag kveld møtte serielederne på Anfield.

Allerede etter to minutter ga Harry Kane håp om at Tottenham kunne få et sårt tiltrengt lyspunkt, da han snek seg i posisjon og headet gjestene i ledelsen. Men de greide kun å stå imot Liverpools påfølgende kanonade i 50 minutter, før Jordan Henderson banket inn 1–1. Et kvarter før slutt sørget Mohamed Salah for at Liverpools seiersrekke på hjemmebane økte til tolv, da han satte 2–1 fra straffemerket.

Dermed et Liverpool kun én hjemmeseier i serien fra å tangere de 13 de hadde fra april til november i 1985, men det er fremdeles et stykke opp til de 21 strake hjemmeseirene de hadde i 1972, ifølge statistikknettstedet Opta.

Tangeringen av 1985, med 13 strake hjemmeseirer i serien, kan komme mot tabelltoer Manchester City om to uker.

Kane ga Tottenham-håp

Allerede etter to minutter sørget gjestene for en pangåpning på kampen.

Da driblet Moussa Sissoko seg rett gjennom Liverpools midtbane og fant Heung-Min Son ute til venstre. Han skjøt via Dejan Lovren og i stangen. Returen spratt ut på femmeteren der Kane hadde sneket til seg masse rom. Spissen bøyde seg ned og headet inn sin sjette seriescoring for sesongen.

Hjemmelaget signaliserte for offside, men Kane holdt seg på rett side da skuddet gikk.

Liverpool tok en rask samling i bunn, før den røde bølgen vokste seg større og større og truet med å skylle Tottenham av banen. Men Paulo Gazzaniga var høyt og lavt, smalt og bredt, stoppet den ene store sjansen etter den andre og sørget for at Tottenham ledet til pause.

Jon Super / AP

Alt handlet om Liverpool

Andre omgang startet i et heseblesende tempo. Først stoppet Gazzaniga Roberto Firminos heading, før Son rundet Alisson og skjøt i tverrliggeren i motsatt ende.

Seks minutter ut i omgangen eksploderte det til slutt på Anfield, da Liverpool-kaptein Henderson banket inn utligningen. Han hadde sneket seg inn bak Tottenham-forsvaret og la strakvristen til ballen fra skrått hold etter at et innlegg hadde skled gjennom feltet.

Titteljaktende Liverpool beholdt foten på gassen og tvang frem flere raske sjanser etter utligningen.

Etter 74 minutter fikk hjemmelaget sjansen de behøvde, da Serge Aurier noe uheldig felte Sadio Mané og lagde straffe. Mohamed Salah banket hardt og selvsikkert Liverpool i ledelsen.

Tottenham yppet seg litt i sluttminuttene, men Liverpool vant til slutt 2–1

Liverpool er dermed fremdeles ubeseiret etter ti serierunder, og leder med sine 28 poeng Premier League seks poeng foran Manchester City. For Tottenhams del fortsetter problemene. De ligger midt på tabellen med tolv poeng etter ti kamper.