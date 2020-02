Slik ble bergenseren Dan (28) fotballagent i Tromsø

Fotballspiller, spillerutvikler, trener, speider og nå agent. Dan Mikal Ihlen-Hansen (28) har tross sin unge alder hatt et langt liv i fotballen. Med base i Tromsø, har bergenseren nå startet på sitt nyeste kapittel som fotballagent.

– Jeg jobbet som spillerutvikler og assistenttrener i Nest-Sotra første gang de var i OBOS, og vi møtte blant annet Tromsø den sesongen. Siden gikk jeg til Bodø/Glimt der jeg var spillerutvikler for G16 i tre år sammen med Cato Hansen. Da hadde vi en del gode spillere: Jens Petter Hauge, Håkon Evjen og et par andre. Jeg jobbet også med Casper Øyvann som nå er i TUIL og (Andreas) van Der Spa, som jeg har trent og nå følger opp, etter jeg startet for meg selv som fotballagent i 2017, forteller Ihlen-Hansen til iTromsø.