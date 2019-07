Ryerson sikter mot landslaget etter Bundesliga-opprykket

I sesongens første oppkjøringskamper mot Brøndby pådro lyngdalingen seg en leggskade som har holdt ham utenfor spill under første del av oppkjøringen som fant sted i Østerrike.

– Skaden oppsto i kamp og var helt tilfeldig. Jeg har aldri slitt med skader før, så denne tar jeg ikke spesielt hardt på. Selvfølgelig er det ikke det beste tidspunktet å bli skadet på, men det er heller ikke der verste, understreker Ryerson til NTB.

Prognosene tilsier at backen er ute av spill i én til to uker. Deretter vil han forsøke å spille seg inn på laget med hjelp av de siste treningskampene før seriespillet tar til. Skulle han klare det, utelukker han ikke at han er aktuell for Lars Lagerbäck.

– Alle som spiller fotball ønsker naturligvis å få representere landslaget. Jeg har hatt mange gode opplevelser på U21-landslaget og synes det hadde vært kjempekult å få spille med flagget på brystet i fremtiden. Men jeg stresser ikke, det tar vi når den tid kommer, sier Ryerson fra leiligheten i Berlin.

Ryerson har kontrakt med Union Berlin ut 2021-sesongen.

Carina Johansen / NTB scanpix

Tøff kamp om plassene

21-åringen meldte overgang fra Viking til kultklubben Union Berlin i fjor sommer, og debutsesongen på nest øverste nivå kunne ikke endt på en bedre måte. I mai sikret klubben opprykk til Bundesliga for første gang da de spilte 2-2 over to kamper mot Stuttgart og med det rykket opp på bortemålsregelen.

– En utrolig kul opplevelse for både klubben og meg personlig. Med tanke på klubbens historie er det naturligvis en helt spesiell hendelse, bedyrer Ryerson.

Union Berlins sveitsiske manager Urs Fischer har virkelig tatt en sommerrengjøring av troppen. Totalt har han signert 12 ny spillere, mens elleve spillere har forlatt Berlin-klubben. Blant nysigneringene er den tidligere storscoreren til Lillestrøm, Anthony Ujah.

Spilleren Ryerson konkurrerer med om høyrebackplassen er Christopher Trimmel. 32-åringen fra Østerrike har vært en del av Union Berlins tropp siden 2014 og har spilt det som er av kamper siden. At nordmannen er fleksibel gir forsterket tro og håp for fremtiden. I Viking spilte han blant annet på midtbanen.

– Målsettingen er naturligvis å holde plassen i Bundesliga, og at jeg får spille så mange kamper som mulig. Deretter ønsker klubben å bygge videre på det positive. Klubben har hentet mange nye spillere i år, byttet ut noen og resignert enkelte. Troppen ser såpass sterk ut at jeg mener vi bør ha muligheten til å berge plassen, forklarer Ryerson.

Hyllet av lokalavisen

Ryerson rakk kun å spille åtte seriekamper for Union Berlin i sin første sesong, hvorav én 90-minutter. I den avgjørende kvalikkampen mot Stuttgart ble han imidlertid valgt som høyreback. Sammen med resten av laget holdt han nullen og sikret opprykket.

Unggutten fikk dagen der på ros i lokalavisa Berliner Kurier som satte merkelappen «fotballgud» på ham.

– For en iskald kicker den unge nordmannen er. Kommer til Union, 100 prosent full av ydmykhet i lagets tjeneste og er helt avgjørende i spillet, slipper ingen forbi, lød dommen.

