Onsdag kveld, en halvtime før Rosenborg sparket i gang sin skjebnekamp mot Bate Borisov i Mesterligaens andre kvalikrunde, besøkte Bjørnebye Adresseavisens sending før kamp.

Det har vært en hardt prøvet tid for den tidligere RBK-, Liverpool- og landslagsbacken. Etter to relativt rolige år fra han tok over etter Erik Hoftun i mars 2015, kunne Bjørnebye og RBK slå seg på brystet da de i mars 2017 signerte storfisken Nicklas Bendtner.