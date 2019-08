Mignolet forlater Liverpool – klubben har allerede hentet erstatter

Den belgiske klubben opplyser mandag at den har signert 31-åringen for de neste fem årene.

Ifølge nyhetsbyrået PA betaler Brugge 6,4 millioner pund, cirka 65 millioner kroner, for Mignolet. Beløpet kan stige med ytterligere 2,8 millioner pund avhengig av prestasjoner.

Inn stadionportene på Anfield kommer samtidig Adrián som erstatter for Mignolet. Den mangeårige West Ham-keeperen går gratis til Liverpool etter at kontrakten hans med London-klubben gikk ut.

Alex Morton / Reuters / NTB scanpix

Mignolet har stort sett oppholdt seg på benken de siste sesongene for Liverpool. Først mistet han keeperplassen til Loris Karius, deretter til den brasilianske landslagskeeperen Alisson Becker. Forrige sesong fikk Mignolet med seg kun to kamper for mesterligavinneren.

Mignolet spilte i alt 204 kamper for Liverpool etter at han ble hentet fra Sunderland i 2013.