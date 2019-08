Arsenal-kapteinen selges etter ni år

I en pressemelding fra Arsenal kom det i midten av juli frem at klubbkaptein Koscielny nektet å være med troppen til USA etter at klubben avviste franskmannens overgangsforespørsel.

Nå har sagaen omsider fått en slutt. Koscielny, som har spilt for Arsenal i ni sesonger, vender hjem til Frankrike og toppklubben Bordeaux. Det bekrefter Arsenal på sitt nettsted.

Prislappen for midtstopperen ligger på drøye 49 millioner kroner, ifølge flere britiske medier. Koscielny hadde i utgangspunktet ett år igjen av kontrakten med Arsenal.

Koscielny kom til Arsenal fra Lorient for rundt ti millioner pund i 2010 og har spilt 353 Premier League-kamper for de rødkledde fra London. Han spilte ikke for Frankrike under fotball-VM i 2018, der landet vant, men var med på å tape finalen i Europaligaen mot Chelsea.