Vigør og Torridal imponerer i Norway Cup: – Vi kan gå hele veien

OSLO: Vigør vant en sjansefattig, tett og tøff kamp mot Førde torsdag morgen.

Men det var vestlendingene var best i første omgang, og fikk tildelt et straffespark like før pause på stillingen 0–0.

Vigørs målvakt Christoffer Mollestad fikk gult kort for fellingen, som under årets Norway Cup betyr utvisning i fem minutter, og Dirdal ble byttet inn.

Espen Sand

Visste han ville redde

Keeperen sier han kom på banen med selvtillit.

– Jeg skal ikke være «cocky», men jeg visste hele tiden at jeg kom til å redde straffesparket. Han så litt nervøs ut, og jeg har øvd på å psyke ut straffeskytterne, sier Vigør-keeperen etter strafferedningen mot Førdes Ulrik Nilsen i 16-delsfinalen.

Espen Sand

Strafferedningen ga Vigør selvtillit, for i den andre omgangen tok de over initiativet og kom seg høyere i banen. Fem minutter ut i omgangen scoret Fredrik Skonhoft vinnermålet da han fikk to sjanser alene med keeper.

– Jeg bommet på det første skuddet, men heldigvis kunne jeg sette returen i åpent mål. Det var deilig, helt ubeskrivelig, sier matchvinneren.

Espen Sand

Espen Sand

Målscoreren tror Vigør kan gå hele veien i verdens største turnering.

– Hvis vi er skjerpet tror jeg vi kan gå hele veien. Vi har et godt lag, mener Skonhoft.

Torridal imponerer

I åttendedelsfinalen mot Kongsvinger, som ble spilt sent på ettermiddagen og like før Fædrelandsvennens deadline, var Vigør virkelig påskrudd. Laget vant 3–1 etter scoringer av Bernhard Salvesen, Anton Nguyen og Simen Schille Olsen.

Laget er nå klart for kvartfinale på fredag.

Privat

Torridals jentelag fortsatte å imponere i Norway Cup torsdag etter å ha cruiset gjennom gruppespillet. I 16-delsfinalen mot Nord Sportsklubb vant laget 4–1 etter scoringer av Alva Monan (2), Ida Rike og Amalie Dale.

I løpet av onsdagen røk 13 av de 18 lagene fra Sørlandet ut av Norway Cups A- og B-sluttspill.

Da torsdagen startet var det kun fem lag igjen i turneringen, to i A og tre i B-sluttspillet. Torridals (J14) og Vigørs (G16) i A-sluttspillet, mens Torridals (G14), Gimletrolls (J16) og Søgnes (J17) hadde kommet seg videre i B-sluttspillet.

Fakta: Resultater i Norway Cup Sørlandslagenes resultater: Gutter 13: B-sluttspill – 32-delsfinale: Spangereid IL – Nest-Sotra 2 3–4 (straffesparkkonkurranse) Jenter 13: A-sluttspill – 16-delsfinale: Lillesand IL – Bryne FK 2–3 Gutter 14: B-sluttspill – 32-delsfinale: Torridal IL – Nordre Land IL 1–0 B-sluttspill – 16-delsfinale: Torridal IL – Klemetsrud IL 5–3 (straffesparkkonkurranse) B-sluttspill – 8-delsfinale: Torridal IL – Vålerenga Fotball Rekrutt 3–0 * Torridal spiller kvartfinale mot Herd/Spjelkavik kl. 18:30 torsdag kveld. Jenter 14: A-sluttspill – 16-delsfinale: Torridal IL – Nord SK 4–1 * Torridal spiller åttendedelsfinale mot Åndalsnes torsdag kveld klokken 20:45. Jenter 15: B-sluttspill – 16-delsfinale: Hånes IF – Vestfossen/Kongsberg 1–3 Gutter 15/16: B-sluttspill – 16-delsfinale: Flekkefjord FK – Lysekloster/Nore Neset 1–2 Gutter 16: A-sluttspill – 16-delsfinale: Vigør FK – Førde 1–0 A-sluttspill – 8-delsfinale: Vigør FK – Kongsvinger 3–1 * Vigør spiller kvartfinale fredag klokken 11:15. Jenter 16: B-sluttspill – 8-delsfinale: Gimletroll IK-Fotball – Nore Neset/Os 1–0 B-sluttspill – Kvartfinale: Gimletroll IK-Fotball – Odda FK 2–1 * Gimletroll spiller semifinale fredag klokken 09:00 mot HIF/Stein 2. Jenter 17: B-sluttspill – 8-delsfinale: Søgne FK – Nordre Land IL/Torpa 3–1 B-sluttspill – Kvartfinale: Søgne FK – Ranheim IL 1–4

Søgne hadde en fin turnering, men måtte gi tapt i kvartfinalen 1–4 mot Ranheim.

Gimletroll tok onsdag kveld en sterk seier i åttendedelsfinalen mot Nore Neset/Os, en av turneringens forhåndsfavoritter men som ble degradert til B-sluttspillet etter å ha brukt overårige spillere uten tillatelse.

– Dette laget var tapende finalist i fjor, og dette er kanskje det beste prestasjonen vår noensinne, sier Jan Terje Krabbesund, trener for Gimletroll.

Gimletroll til semifinale

Torsdag ettermiddag sikret laget seg semifinale etter 2–1 mot Odda FK. June Sønderland Kvammen ha kristiansanderne 1–0 etter pause. Odda utlignet, mens Lana Christensen scoret vinnermålet.

Espen Sand

Espen Sand

Torridals gutter 14 hadde en tøff gruppe og endte på tredjeplass etter en seier og to tap. I B-sluttspillet onsdag kom de seg gjennom både 32-delsfinalen mot Nordre Land, før vant en straffesparkkonkurranse i 16-delsfinalen mot Klemetsrud. Torsdag tok de skalpen på Vålerengas rekruttlag med seier 3–0.