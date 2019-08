Seier for Knarviks Sotra - nå er de med i opprykkskampen

Lars Kilen ble med sine to scoringer den store helten for Sotra i 2-1-seieren over Elverum i 2. divisjon, avdeling 2 i fotball lørdag.

Etter 34 minutters spill tok Sotra ledelsen ved Kilen.

Sotra-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 etter ett kvarter ut i andre omgang. Det var Kilens fjerde scoring for sesongen.

Fem minutter senere reduserte Elverum ved Awat Peyghambernejad. Men Sotra, som trenes av tidligere Brann-spiller Tommy Knarvik, klarte til slutt å dra seieren i land.

Ti kamper uten tap

Etter trepoengeren i Elverum har Sotra gått ti seriekamper på rad uten tap. Forrige nederlag kom mot Alta i midten av mai.

Sotra har 25 poeng etter 14 kamper, og ligger på 4.-plass på tabellen. Det nyopprykkede laget har fem poeng opp til Kjelsås på direkte opprykksplass - med én kamp mindre spilt enn Oslo-laget.

Åsane ligger på 2.-plass, kun to poeng foran Sotra.

Sotra spiller neste kamp hjemme mot Bærum 17. august.

