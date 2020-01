Se Moldes treningskamper direkte på Rbnett

Førstkommende lørdag spiller Molde årets første treningskamp på Aker stadion. Da er det 2.-divisjonslaget Hødd som kommer på besøk.

Kampen er én av flere treningskamper du kan se direkte på Rbnett denne våren dersom du er abonnent. Carl Henrik Indbjør er kommentator, med sportsleder Trond Hustad som sidekommentator.

Rbnetts abonnenter får muligheten til å se minst fem av MFKs treningskamper før eliteseriesesongen 2020 sparkes i gang i april.

– Satsing på levende bilder er viktig for mediehuset Romsdals Budstikke. Det er stor interesse rundt MFKs treningskamper, og vi er glad for at vi har fått til en avtale med klubben om å streame alle hjemmekamper (bortsett fra én) før sesongstart. Vi har også gjort en avtale med Tidens Krav, som gjør at våre abonnenter kan se bortekampen mot Kristiansund på Rbnett, sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde.

– I tillegg jobber vi fortsatt med å få til en avtale som gjør at vi kan vise kampene som skal spilles i Marbella, fortsetter han.

Fakta: Moldes treningskamper i 2020 (Rbnett viser kampene som er uthevet): Lørdag 1. februar kl. 14: Molde - Hødd (Aker stadion) Lørdag 8. februar kl. 14: Kristiansund - Molde (Kristiansund stadion) Onsdag 12. februar kl. 16: Molde - Kongsvinger (Marbella) Søndag 16. februar kl. 12: Molde - Krasnodar (Marbella) Torsdag 20. februar kl. 16: Molde - Rostov (Marbella) Fredag 28. februar kl. 17: Molde - Aalesund (Aker stadion) Fredag 6. mars kl. 15: Molde - Lillestrøm (Aker stadion) Torsdag 12. mars kl. 16: Molde - Haugesund (Marbella) Onsdag 18. mars: Molde - TBA (foreløpig ukjent motstander) (Marbella) Tirsdag 24. mars: Molde - Brattvåg (Aker stadion) Søndag 29. mars kl. 14: Molde - Malmö (Aker stadion)

Flere tusen seere

Interessen rundt MFKs kamper er svært stor. Da Rbnett viste Moldes treningskamper før fjorårssesongen, var det mellom 3000 og 5500 abonnenter som så kampene på Rbnett.

Rbnett viste også dobbeltoppgjørene mot KR Reykjavik og Cukaricki i Europa League-kvalifiseringen sist sommer. Da var over 8000 seere innom for å se MFKs returoppgjør mot Cukaricki i Beograd.

– Vi er interesserte i å få rettigheter til å vise Moldes kvalifiseringskamper til Champions League til sommeren, sier Loe Welde.

To kamper før treningsleir

MFK spiller lokaloppgjør mot Hødd og Kristiansund, før de i midten av februar reiser på den første av to treningsleirer i spanske Marbella. Der skal Molde spille tre kamper under sitt første opphold på den spanske solkysten.

Deretter venter to treningskamper hjemme på Aker stadion mot Aalesund (28. februar) og Lillestrøm (6. mars), før laget igjen reiser til Marbella. Da skal MFK spille to treningskamper.

Siste treningskamp før sesongstart er hjemme mot det svenske storlaget Malmö søndag 29. mars.

Molde serieåpner borte mot Vålerenga lørdag 4. april klokka 18.

Daniel Nerli Gussiås

Viser Træff og Molde 2

I tillegg til MFK-kamper, fortsetter Rbnett streamsatsingen i 3. divisjon, der både Træff og Molde 2 spiller.

– Vi legger opp til å vise alle kampene til Træff og Molde 2 denne sesongen. Vi ser også på mulighetene for å sende andre kamper eller sportsbegivenheter direkte, sier Loe Welde.

– Vi hadde studiosendinger etter flere MFK-kamper i fjor, og vi kommer til å gjøre det i større omfang i år.

