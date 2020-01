Slik beskriver Haaland drømmedebuten etter hat trick på 20 minutter: – Jeg har et kjekt liv

Augsburg – Borussia Dortmund: 3–5

Erling Braut Haaland ser inn i TV-kameraet. Smilet er bredt, og han løfter opp en blå og hvit ball. Ballen er det fysiske beviset på at han akkurat har scoret tre mål på 20 minutter i sin første offisielle kamp for Borussia Dortmund.

– Det har ikke helt gått opp for meg. Egentlig er jeg ganske rolig, sa han til Viasat etter kampen.

Han startet kampen på benken. Det var på hjemmebane neste fredag mot Köln Haaland etter planen for alvor skulle presenteres for supporterne.

Men da Dortmund-trener Lucien Favre etter 55 minutter så Augsburg score 3–1, ropte han Haaland til seg.

Da hadde 19-åringen fra Jæren sett sine spisskolleger sløse med de mange store sjansene de spilte seg til.

3–1. Og oppgaven Haaland hadde var å snu kampen de siste drøye 35 minuttene.

– Da tenkte jeg at da måtte jeg bare score hat trick, og da ville det gå fint. Og sånn ble det, sa Haaland om hva som gikk gjennom hodet da han skulle byttes inn.

Fakta: Erling Braut Haalands hat tricks Det siste drøye halvannet året har Erling Braut Haaland scoret tre mål eller mer i smått utrolige syv kamper. 1. juli 2017: Brann – Molde (0–4): Haaland scoret fire mål. 30. mai 2019: Norge U20 – Honduras U20 (12–0): Haaland scoret ni mål. 10. august 2019: Salzburg – Wolfsberg (5–2): Haaland scoret tre mål. 14. september 2019: Salzburg – Hartberg (7–2): Haaland scoret tre mål. 17. september 2019: Salzburg – Genk (6–2): Haaland scoret tre mål. 10. november 2019: Wolfsberg – Salzburg (0–3): Haaland scoret tre mål. 18. januar 2020: Augsburg – Dortmund (3–5): Haaland scoret tre mål.

Tom Weller / DPA

Eventyrlig start

Kun 183 sekunder. Altså tre minutter og tre sekunder brukte han på å sette sin første scoring i Dortmund-drakten.

På enden av en perfekt gjennombruddspasning fra kun noen måneder eldre Jadon Sancho, smalt Haaland ballen inn via stolpen.

– Den avslutningen er helt perfekt. Du får ikke satt den noe bedre. Det er helt vilt, mente Viasat-ekspert Mohammed «Moa» Abdellaoue.

19-åringen hentet ballen ut av nettet, knyttet neven mot fansen og løp tilbake til midtsirkelen for å få satt i gang spillet raskt.

Bare ett minutt senere var det pasningslegger Jadon Sancho som kom alene igjennom. Han kunne spilt til en åpen Haaland, men valgte å sette ballen i mål på egen hånd.

3–3, og fortsatt 30 minutter å score nye mål for Haaland.

MICHAELA REHLE / Reuters

Hat trick på 20 minutter

Kun ti minutter til trengte han på å sette sitt andre mål i Dortmund-drakten. Sammen med Thorgan Hazard var han helt alene foran mål. Som en liten velkomstgave spilte belgieren uselvisk til Haaland som enkelt kunne trille ballen i det åpne målet

– Det er litt spesielt å komme til en ny klubb, men jeg føler meg allerede som en del av laget, fortalte Haaland.

Nærmest på egen hånd hadde han snudd kampen fra 3–1 til 3–4.

Men Haaland-showet var ikke over helt ennå.

For etter 78 minutter var han nok en gang frempå. Denne gangen var det kaptein Marco Reus som spilte ham gjennom. Iskaldt puttet Haaland sin tredje scoring på sitt tredje skudd i Dortmund-drakten.

– Når jeg og pappa bestemte oss for denne klubben så vi at det var spillere som kan spille meg gjennom. Du ser at det er vanvittig høyt nivå. Det er gode spillere, for å si det sånn.

Kun 20 minutter etter at Haaland entret banen, hadde han scoret tre mål.

– Det er helt utrolig. Jeg har aldri sett noe lignende, sa Dortmund-trener Lucien Favre i et intervju med Viasat.

– Det er kjekt. Jeg har et kjekt liv, konstaterte Haaland selv.

Sluttresultatet ble 5–3 til Dortmund som nå kun er fire poeng bak RB Leipzig som leder Bundesliga.

Og ballen Haaland viste frem til kameraet, den fikk han med seg hjem til odel og eie.