Forrens rådgiver bekrefter: – Molde-spillere tipset klubbledelsen

Etter det Romsdals Budstikke erfarer, skal flere enkeltspillere ha tatt kontakt med MFK-ledelsen i februar og uttrykt bekymring for uttak fra spillernes felles konto. På direkte spørsmål bekrefter Forrens rådgiver Sverre Mauseth at han ble gjort kjent med dette på det første møtet mellom partene 3. mars.

– Vi har fått informasjon om at personer i gruppen tipset klubben om at det hadde skjedd ting med botkassen som burde undersøkes. Det hadde foregått gambling som involverte deler av spillergruppen, og det var Vegard som var ansvarlig for kontoen. Dette skjedde omtrent samtidig som Vegard tok kontakt med meg og videre med MFK, sier Mauseth.