Keeperen spilte 17 kamper for Strømmen i 1. divisjon forrige sesong, før han i fjor sommer signerte for Aalesund.

Det ble ingen kamper for AaFKs A-lag den halve sesongen han var i klubben, og han fikk ikke fortsette hos tangotrøyene etter 2019-sesongen.

Nå blir 1.-divisjonsklubben Øygarden neste stoppested.

– Jeg kommer til å bidra med trygghet og erfaring. Jeg har vært i mange klubber på dette nivået og jeg vet hva som kreves for at laget skal kunne slå godt fra seg i årets Obos-liga, sier Berntzen til Øygardens nettsted.

I 2018 spilte Berntzen for Tromsdalen i 1. divisjon, og han har også spilt for Sandefjord da de var på nivå to. 25-åringen har også voktet buret i klubber som Ørn Horten, Fyllingsdalen og Runar.

Øygarden signerte tidligere i vinter keeper Borger Thomas fra Sotra.