– Jeg må si at jeg liker svært dårlig at Start bryter en avtale på den måten. Om vi har et ønske om å komme videre i forhandlingene, så må Start komme ajour.

Det sa ordfører Harald Furre (H) da leieforholdet mellom Start og Sørlandshallen Eiendom rundt Sparebanken Sør Arena ble diskutert i kommunalutvalget tirsdag morgen.