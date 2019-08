Duoen sto over serieåpningen mot Newcastle på grunn av spillernes sikkerhet i forbindelse med flere hendelser den siste tiden.

I juli ble duoen forsøkt ranet med kniv i London, men kom fra episoden uten skader. To maskerte motorsyklister stoppet bilen til Özil og truet fotballspillerne i Nord-London. Det ble med forsøket etter at Kolasinac gjorde motstand og tok opp jakten på ranerne.

I tillegg har det vært flere hendelser mot spillerne. Blant annet pågrep politiet to personer utenfor Özils hus i Camden.

De to mennene, begge 27 år gamle, skal ha havnet i bråk med flere av Özils ansatte og er nå siktet for sjikane og truende atferd.

Ifølge Emery er begge spillerne nå tilbake på treningsfeltet. Spanjolen sa på en pressekonferanse torsdag at han er 100 prosent sikker på at duoen er mentalt klare for kamp etter hendelsene.

Fredag vil Emery ta en avgjørelse på om de to blir inkludert i troppen til lørdagens kamp mot Burnley.