Molde-kapteinen er aktuell for gresk storklubb

Ruben Gabrielsen har fortsatt ikke signert ny kontrakt med MFK. Nå kan han være på veg bort.

Onsdag satte MFK-troppen seg på charterflyet til greske Thessaloniki for å spille 3. kvalifiseringsrunde til Europa League torsdag. Etter det Rbnett erfarer kan Hellas bli Gabrielsens nye hjemland om kort tid. 27-åringen skal være en av to midtstoppere på blokka til den greske storklubben AEK Athen, som i januar var interessert i å hente Eirik Hestad til Hellas. De forhandlingene førte ikke fram til et konkret bud.