Derfor sa RBK-stjernen nei til utenlandseventyr

Rosenborg har nettopp hatt siste økt før avreise til Kroatia og den viktige playoff-kampen mot Dinamo Zagreb. Hele troppen og støtteapparatet har gått til garderoben. Bortsett fra én spiller. Rosenborgs store formspiller denne sommeren, Anders Ågnes Konradsen, sitter ute på gressmatten og tøyer ut.

Etter at Rosenborg kom seg på riktig spor i juni har indreløperen vært en av spillerne som virkelig har vist kvalitetene sine. For to år siden kunne han imidlertid ha forsvunnet fra Lerkendal. Et bud fra onsdagens motstander sendte ham i tenkeboksen.