Moldes lovende midtbanespiller Emil Breivik er i samtaler med Raufoss som spill i 1. divisjon ut 2019. Det bekrefter MFK-trener Erling Moe overfor Rbnett.

– Det stemmer at Emil har vært der på besøk noen dager og at det er en dialog her. Nå får vi bare se an situasjonen for å finne ut om det blir et utlån eller ikke. Det er ikke avklart foreløpig. Jeg skal ha en prat med Emil først. Så gjenstår det uansett å se om klubbene blir enige om en avtale, sier Moe.