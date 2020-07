Fagermo fortviler etter sjanseløseri: – Vi scorer for lite

Oppgjøret mellom Kristiansund og Vålerenga søndag endte 0-0, men målsjanser var det mer enn nok av.

NTB

10 minutter siden

Kristiansund-Vålerenga 0–0

Det skulle ikke stå på intensiteten og vinnerviljen på gressmatta i Kristiansund. Begge lag kjempet hardt for seier, men ingen hadde tatt på seg scoringsskoene til kampstart.

Ballen lå i nettet tidlig ifra Matthías Vilhjálmsson, men målet ble annullert for frispark imot.

Med et såpass høyt trykk fra begge lag i 90 minutter burde det blitt mange mål, men det ble med nesten i kampen som endte 0–0.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var skuffet over lagets mangelfulle evne til å score mål.

Det ble ingen scoringer i møtet mellom Kristiansund og Vålerenga søndag. Ned Alley / NTB scanpix

– Vi er høyt på tabellen, men vi scorer for lite mål. Det ser du i dag, sa Fagermo til Eurosport etter kampen og fortsatte:

– Det er ineffektiviteten vi må jobbe med. Det er der vi har mest å hente. Vi har vel scoret elleve mål, og som et topplag er ikke det godt nok.

Hjemmelagets trener Christian Michelsen var fornøyd med lagets innsats tross uavgjortresultatet.

– Vi har begge våre gode perioder, og det som er godt å se er at vi står løpet ut og er det beste laget til slutt, sa Michelsen.

Oppgjøret mellom Kristiansund og Vålerenga endte 0–0 søndag. Ned Alley / NTB scanpix

Sjanse på sjanse

Etter kvarteret spilt fikk Flamur Kastrati en kjempesjanse. Liridon Kalludra la ballen inn fra venstre og spissen stupte inn mot mål, men klarte ikke å finne nettmaskene.

Vålerenga presset på i første omgang, og etter 20 minutter lå ballen i nettet. Jubelen varte ikke lenge, for Mathias Vilhjalmssons duell med Aliou Coly på bakre stolpe var ifølge dommer for røff, og det ble blåst frispark mot Vålerenga.

Kastrati prøvde på et lekkert brassespark etter at halvtimen var spilt, men spissen traff verken godt eller var i onside.

Like etter var Kastrati involvert igjen. 28-åringen kom alene mot Kristoffer Klaesson og sendte ballen rundt keeperen før han ble felt. Soleklar straffe, foruten om at Kastrati igjen var avvinket for offside.

Ville seg ikke

Hjemmelaget var ufattelig nære ved å ta ledelsen like før pause. Christoffer Aasbak slo et strøkent innlegg inn mot Sondre Sørli, som ikke klarte å presse kula under tverrliggeren.

Intensiteten vedvarte i andre omgang i en kamp som burde hatt mange mål.

Herolind Shala bommet på ballen fra fem meter like før timen var spilt, etterfulgt av et skudd fra Vilhjalmssons som heller ikke fant veien inn mellom stengene.

Begge lag opprettholdt et høyt press til kampen ble avblåst, men scoringene ville ikke komme.

Amin Askar fikk en gigantisk mulighet for hjemmelaget like før slutt, men blåste ballen opp på tribunen. Spilleren selv var skuffet og irritert over kampens utfall.

– 0-0 er skuffende. Vi skal vinne den kampen her. Vi har mer enn nok av sjanser til å vinne og det blir litt kok her ute, siden de (Vålerenga) drøyer hele tiden. Det er dritirriterende, sier Askar.

Kristiansund ligger på 9.-plass i serien med elleve poeng, mens Vålerenga er på 3.-plass med 16 poeng.