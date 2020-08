Islendingen får tillit igjen etter det røde kortet på 82 sekunder: – Forbedrer det ikke over natta

David Olafsson ble utvist halvvegs i første omgang etter to gule kort på 82 sekunder forrige gang han starta en kamp. Nå er vingbacken trolig tilbake på laget.

Mot Odd i den tiende serierunden fikk islendingen se sitt andre gule kort etter to svært like situasjoner. I kampen etter måtte han naturlig nok stå over.