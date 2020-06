Sandnes Ulf - Viking 1–3

Til sjuende og sist var det lite å si på at Viking vant, men Sandnes Ulf hadde momentet og kunne tatt ledelsen første del av andre omgang. Da det ikke skjedde, ble Viking sterkere og sterkere, og for de mørkeblå var kampens store pluss at unge Sebastian Sebulonsen kom på banen etter pause, scoret to ganger og indikerer at han kan overta etter Kristian Thorstvedt.