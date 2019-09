I helgen debuterte Lewis da han kom inn på tampen i Fram Larviks 2–0-seier borte mot Asker.

For to uker siden flyttet Lewis til Larvik der han skal gå siste året på videregående skole, kombinert med spill for 2.-divisjonsklubben som ligger på 5.-plass med 29 poeng etter 18 spilte kamper.