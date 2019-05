Det melder Eurosport.

– Dette er en spennende utfordring, definitivt, sier Ingebrigtsen om å ha fått trenerjobben i Oostende.

For en ukes tid siden meldte Adresseavisen at han var førstevalget for den belgiske klubben, men at han også sto på lista til den danske klubben Brøndby.

Ingebrigtsen har ifølge belgiske Nieuwsblad vært i Oostende for å kikke på forholdene.

Klubben er i den belgiske toppdivisjonen, og endte som nummer 14 forrige sesong. Klubben har stått uten fast trener etter at Gert Verheyen trakk seg i vinter grunnet svake resultater.

Sportsdirektør Hugo Broos overtok jobben midlertidig, men skal nå tilbake i sin vante rolle.

Til TV 2 sier Kåre Ingebrigtsen at han gleder seg over den nye utfordringen.

