Brattvåg tapte etter sjansesløseri på bortebane

Brattvåg skapte sjanse etter sjanse borte mot Tromsdalen, men endte opp med å tape 3–2.

Tromsdalen - Brattvåg 3–2

Allerede etter to minutter lå Brattvåg under 1–0 etter at Gabriel Andersen løp seg gjennom i 16 meteren, men skuddet var mulig for keeper Aleksandar Stankovic å ta.