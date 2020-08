Østigård takket nei til ny kontrakt: Nå vil han overbevise klubben om at han kan spille Premier League i 2021

Leo Skiri Østigård skal kommende sesong spille i Coventry City. Det vil være helt avgjørende for hvordan fremtiden hans blir i Brighton.

Nå nettopp

Torsdag ble midtstopperen klar for det engelske Championship-laget Coventry. Åndalsnesingen drar på et nytt utlån fra Premier League-klubben Brighton, etter å ha tilbrakt et suksessfullt år på det nest øverste nivået i Tyskland i klubben St. Pauli.

Selv om han gjerne kunne fortsatt en sesong til i St. Pauli, mener han tiden nå er inne for å prøve seg i England.