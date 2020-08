Kristiansander med drømmedebut i USA

I sin debutkamp for Hartford Athletic scoret Markus Kvame Naglestad (29) ett mål og var nest sist på mål nummer to.

– Det var stas å få en slik debut. Helt fra jeg var liten har jeg trent veldig mye på avslutninger fra ulike hold og posisjoner, inkludert frispark, sier Naglestad, som anslår han har scoret nær 40 mål på frispark i karrieren hittil.

I helgen kom han inn som innbytter for sin nye klubb Hartford Athletic i matchen mot Loudoun United. Han scoret et mål på frispark og fyrte seinere av et frispark i tverrliggeren, som så førte til scoring og sluttresultatet 2-2. På videoen under, filmet av Hartford Athletic, kan du se begge frisparkene: