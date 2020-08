Dette var beskjeden Molde-sjefen ga spillerne som snudde kampen

Erling Moe var ikke fornøyd med det han fikk se fra laget sitt før pause. Da dommeren blåste av kampen og avansementet var sikret, var følelsen en helt annen.

Celje – Molde 1-2 (1-0)

Etter en førsteomgang langt under pari, var det et helt annet Molde-lag som kom på banen etter pause i Slovenia. Hjemmelaget hadde gått i garderoben med 1-0, etter at svake defensive prestasjoner sørget for at Mitja Lotric kunne sende vertene foran. Erling Knudtzon både skulle og burde utlignet sju minutter senere, men slik ble det ikke.