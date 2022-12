Premier League vil ha midlertidige bytter for groggy spillere

Englands toppklubber ser for seg å gi hodeskadde fotballspillere en pause underveis i kampene. De håper å få grønt lys før neste sesong.

TØFF HODEDUELL: West Hams Jarrod Bowen (t.v.) i duell med Liverpools Virgil van Dijk i oktober.

Tanken er at spillere som føler seg uvel etter en hodesmell, skal kunne bli byttet ut midlertidig. Premier League har formelt bedt Fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) om lov til å teste det ut i 2023/24-sesongen, skriver The Guardian.

I dag får engelske klubber to ekstra bytter ved hodeskader, men de gjøres permanent. Er man først tatt av banen, slippes man ikke utpå igjen senere i kampen. Det ønsker Premier League å gjøre noe med.

Ligaen har rådført seg med klubbenes leger under VM-pausen. Blant dem er det et klart flertall for å teste midlertidige bytter. Håpet er at en slik ordning gir legene ro til å gjennomføre tester på spillere som har slått hodet.

Med dagens regler føler legene på tidspress fordi lag må spille i undertall når en groggy spiller blir undersøkt på sidelinjen.

Også toppligaene i USA og Frankrike støtter forslaget om midlertidige bytter, skriver The Guardian. Det ble for første gang lagt fram av den engelske spillerforeningen (PFA) i februar.

«Vi ser ofte episoder der spillere kommer tilbake på banen med en potensiell hjerneskade, for så å bli tatt av banen kort tid etter når symptomene er blitt tydelig forverret», skrev PFA den gang.