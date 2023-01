Innbytterne reddet Haaland og Manchester City – nytt skademareritt for Chelsea

(Chelsea - Manchester City 0–1) Da Erling Braut Haaland (22) misbrukte sjansene, kom Manchester Citys redningsmenn inn fra benken. Samtidig fortsetter Chelseas skademareritt.

Etter å ha slitt voldsomt i første omgang mot Chelsea, kom både Riyad Mahrez og Jack Grealish inn for Manchester City i andre omgang. Stjerneduoen brukte under fire minutter på å avslutte et glimrende angrep, og sendte City i ledelsen.

Grealish fant den motsatte vingen på bakerste stolpe, og algerieren kunne spasere inn det som ble vinnermålet halvveis i andre omgang:

Haaland var lite involvert til å begynne med, og hadde ikke en eneste ballberøring ved halvspilt første omgang. Han misbrukte også det som ble Manchester Citys største sjanse i første omgang:

Premier Leagues suverene toppscorer jobbet seg også til en enorm sjanse etter at gjestene hadde tatt ledelsen, men nådde akkurat ikke Kevin de Bruynes pasning i feltet.

Dermed gikk Haaland målløst av banen i Citys første kamp i 2023.

Det skulle ikke ta mer enn to minutter før Chelseas dystre skadeliste fikk nok en spiller oppført. Raheem Sterling fikk i bakken og tok seg til hamstringen, og ble byttet ut få minutter senere.

Et kvarter senere lå Christian Pulisic nede etter en susende og viktig takling fra John Stones. Amerikaneren klarte heller ikke å fortsette, og vingen måtte gi seg før halvspilt første omgang.

Sterling og Pulisic er bare to av flere sentrale Chelsea-spillere som er ute med skader. Verken Mason Mount, Armando Broja, Weslay Fofana, Edouard Mendy, Reece James og N’Golo Kanté var med i kamptroppen mot City.

Men skadene til tross; det var Chelsea som styrte det aller meste før hvilen.

19-år gamle Carney Chukwuemek, som erstattet Pulisic, sto også for omgangens største sjanse. Unggutten viste fine takter fra venstrekanten, og var svært nære sitt første Premier League-mål da avslutningen gikk i stolpen.

Det lugget veldig i gjestenes angrepsspill før pause, og Haalands kjempesjanse var det nærmeste City kom nettkjenning i første omgang.