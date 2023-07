Godset-Valsvik før møtet med gamleklubben RBK: – Et sårbart lag

Strømsgodset-kaptein Gustav Valsvik (30) er i knallform – og gleder seg litt ekstra til kveldens møte med klubben som vraket ham for to år siden.

SOLIDE: Strømsgodset har vunnet fire av de fem siste seriekampene. Her jubler Gustav Valsvik etter en scoring mot Lillestrøm tidligere i sesongen. Vis mer

– Det er uansett en spesiell kamp fordi det er mot Rosenborg, og ekstra for meg som har spilt der uten at det endte så bra, sier Valsvik til VG.

Et formsterkt Godset tar imot et skakkjørt RBK, som fikk en etterlengtet seier mot Tromsø sist – etter tre strake tap.

Fire strake

Strømsgodset hadde fire strake seirer i serien før det ble 0–1 i Bergen.

– Det var surt, men vi kunne tatt poeng. Vi har scoret bra med mål, vært gode defensivt og hatt en veldig god keeper i Viljar Myhra, roser kapteinen som tidligere i år forlenget kontrakten ut 2026.

NY DUELL: Gustav Valsvik tar en prat med Herman Stengel etter å ha spilt for RBK mot Strømsgodset i 2019. I kveld er han på lag med Stengel mot RBK. Pål-André Helland sitter i forgrunnen. Vis mer

– Hva med din egen form?

– Det har blitt en del målpoeng og jeg trives veldig godt i formasjonen, selv om det var uvant i starten. Det passer mine styrker veldig bra at vi spiller med tre stoppere.

Leserne i Drammens Tidende har da også rangert Valsvik som lagets klart beste spiller så langt sammen med Myhra. Forsvarssjef Valsvik har vært solid defensivt, og i tillegg scoret tre mål.

Mislykket RBK-opphold

– Går dette mot å være din beste sesong?

– Njeeei, for å være helt ærlig mener jeg at jeg har prestert veldig jevnt de siste ti årene, men jeg får kanskje skinne litt ekstra i en trebackslinje.

Midtstopperen var 25 år da han signerte for RBK etter et par sesonger i tyske Eintracht Braunschweig, og han så frem til å ta nye steg i det han selv omtalte som «Norges største klubb».

Han var daværende RBK-trener Eirik Hornelands første signering, men klarte ikke å etablere seg i startelleveren. Even Hovland og Tore Reginiussen var det foretrukne stopperparet.

– Fikk du en skikkelig sjanse i RBK?

– Nei, jeg synes ikke det. Jeg var litt på gang under Horneland, men så fikk han sparken. Da Åge Hareide kom inn ble det vanskelig, mimrer sogningen.

Fakta Gustav Valsvik Født: 26. mai 1993 (30 år)

Høyde: 195 cm

Posisjon: Midtstopper

Tidligere klubber: Vik, Sogndal, Strømsgodset, Eintracht Braunschweig, Rosenborg, Stabæk (lån), Strømsgodset.

Har aldersbestemte landskamper på alle trinn fra U16 til U23.

Står med seks A-landskamper for Norge – alle i 2017.

Er kaptein på Strømsgodset og har kontrakt ut 2026-sesongen. Vis mer

Han ble lånt ut til Stabæk høsten 2020, og signerte permanent for Godset foran 2021-sesongen. Fireårskontrakten ble terminert halvveis og Valsvik signerte for Godset der han hadde spilt fra 2014 til 2016.

Gleder seg til Sæter-duell

– Er det karrierens største nedtur at det ikke klaffet i Trondheim?

– Ja, helt klart. Det ble helt motsatt av hva jeg hadde håpet på, men sånn er fotballen. sier han og kommer med et lite stikk:

– Det løste seg fint for meg, men i Rosenborg har de vel ikke akkurat truffet på hvordan de har kvittet seg med spillere de siste årene.

TEMMET GLIMT: Gustav Valsvik (t.v.) og Godset er det eneste laget som har slått Bodø/Glimt og Brede Moe i serien denne sesongen. De vant 2–0 for en måned siden. Vis mer

Rosenborg er på 10. plass, med fire poeng opp til Godset som også har en kamp til gode.

– Det er et fint tidspunkt å møte dem på. Det er et sårbart lag som jeg vet at ikke liker å komme til Marienlyst. Vi har slått dem de to siste gangene.

– Er det noen du gleder deg spesielt til å møte?

– Jeg fikk ikke spilt sammen med Ole Sæter fordi han enten var skadet, eller på utlån. Men det blir artig å møte «Løven fra Singsaker» – han må temmes, slår Valsvik fast.

