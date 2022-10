Enormt drama i «Der Klassiker»: Borussia Dortmund avsluttet fryktelig tapsrekke

(Borussia Dortmund – Bayern München 2–2) Bayern München var på vei mot sin niende strake seier mot Borussia Dortmund. Men på overtid av overtiden utlignet Anthony Modeste for hjemmelaget i et enormt sluttdrama.

ØYEBLIKKET: Her utligner Anthony Modeste fire minutter på overtid forbi Noussair Mazraoui og Benjamin Pavard. Også Dortmund-keeper Alexander Meyer var med opp i angrep.

8. okt. 2022 20:32 Sist oppdatert nå nettopp

Bayern München hadde fått Kingsley Coman utvist i sluttminuttet. Med fire minutter igjen ble mesterklubben nesten presset inn i eget bur. Dortmund sendte keeper Alexander Meyer permanent opp i angrep og etter 94 minutter og fire sekunder skjedde det.

Midtstopper Nico Schlotterbeck vant en ball helt ut til høyre, slo inn, og på bakerste stolpe dukket Anthony Modeste opp. Utligningen var et faktum. Gamle Westfallen Stadion – nå Signal Iduna Park – gikk helt av hengslene.

Erling Braut Haaland opplevde aldri annet enn tap for Bayern München gjennom sine to sesonger i gult og svart. Bayern gikk til denne kampen med åtte seire på rad mot Dortmund med en målforskjell på 26–10. Flere av kampene har vært høydramatiske, men Bayern München har en eventyrlig evne til å vinne tysk fotballs største kamp.

Lørdag kveld var 80.000 tilskuere kledd til fest. Borussia Dortmund har ikke slått arvefienden siden 11. november 2019. Nå kunne det skje.

ELLEVILT: Dortmund-leiren tok fullstendig av etter utligningen.

For sesongen har startet litt rustent i Bundesliga for Bayern München etter salget av målkongen Robert Lewandowski til Barcelona. Poengtap mot både Borussia Mönchengladbach og Union Berlin, før Bundesliga-mesteren de siste 10 sesongene tapte 1–0 for Augsburg.

Tabelltoppen i Bundesliga:

Men trener Julian Nagelsmann har tydeligvis fått fart på Bayern-toget igjen etter landslagspausen. Med store seire over Bayer Leverkusen (4–0) og Viktoria Plzen (5–0).

Det var Jude Bellingham og Borussia Dortmund som startet «Der Klassiker» best. Det ble med sjansene. Donyell Malen hadde den største sjansen før pause. Manuel Neuer reddet den. Bayerns tyske landslagskeeper viste at VM-formen er på vei etter coronasmitte stoppet 36-åringen i landskampene mot Ungarn og England i september.

PLUTSELIG 0–1: Leon Goretzka jubler sammen med Alphonso Davies etter å ha scoret på Bayern Münchens første sjanse i kampen.

Bayern München hadde ikke mye å by på offensivt. Men noen sekunders klasse fra Sadio Mané og Jamal Musiala var nok. Det skapte luft og plass for Leon Goretzka.

Fra mer enn 20 meter smalt han ballen inn i hjørnet bak Dortmund-keeperen. Det er mulig at Alexander Meyers sikt var dekket, men den ballen kunne den tidligere Jahn Regensburg-keeperen ha reddet.

Bayern scoret på sin første sjanse.

Mot slutten av omgangen var Jude Bellingham, som allerede hadde gult kort, litt heldig. Et høyt spark satt i fjeset på Bayerns Alphonso Davies, men dommer Deniz Aytekin reagerte ikke mot hendelsen som neppe var bevisst.

Den kanadiske backen var tydelig rystet og kom ikke ut igjen til 2. omgang.

JEVN DUELL: Bayern Münchens Jamal Musiala i en het midtbaneduell med Borussia Dortmunds Jude Bellingham.

Etter hvilen fortsatte Borussia Dortmund med et skudd fra «Haaland-look a like», innbytter Marius Wolf. Men lysluggen opplevde bare en ny god redning fra Manuel Neuer.

Snart handlet det om Bayern München og Jamal Musiala igjen.

Borussia Dortmund var etablert med alle mann i forsvar. Men Bayern tråklet seg frem før Musiala via en Dortmund-spiller fikk satt opp Leroy Sane.

Sane gjorde som han gjorde to ganger mot Plzen i Champions League. Han banket ballen i det lengste hjørnet. Alexander Meyer var ikke helt sjanseløs på mål nummer to heller. Dortmunds vanlige førstevalg Gregor Kobel er klar igjen etter en lårskade, men ble sittende på benken.

SATTE 0–2: Leroy Sane jubler Bayern Münchens andre scoring med Sadio Mané på slep.

Bayern München tok kontrollen på det meste.

Men et drøyt kvarter før slutt ble håpet tent for «Die Gelbe Wand» – den søndre tribunen som er hjemstedet til de ivrigste Dortmund-supporterne.

Youssoufa Moukoko kombinerte glimrende med Anthony Modeste. Moukokos avslutning kunne selv ikke Manuel Neuer stoppe.

Innbytter Modeste fikk en kjempemulighet til utligning syv minutter før slutt. Men Neuer – nede på knærne – reddet den også.

Rett før slutt fikk Bayern-innbytter Kingsley Coman sitt andre gule kort på 13 minutter. Dermed fikk Dortmund spille fire minutters overtid med en mann mer. Hjemmelaget presset voldsomt på og sendte keeper Meyer opp i angrep i lurvelevenet.

Så kom utligningen.