Tar Mourinho i forsvar: – Jeg skjønner det

MARBELLA/OSLO (VG) Flere løftet øyenbrynene da José Mourinho omtalte Ola Solbakken som «en som ikke forstår taktikken». Selv mener Roma-spilleren det ble feil oppfattet.

INGEN KRISE: Ola Solbakken (24) ble omtalt som «en som ikke forstår taktikken» av sin egen trener José Mourinho i februar. Det har han tatt med knusende ro. Her på tirsdagens trening med landslaget i Marbella.







21.03.2023 11:57 Oppdatert 21.03.2023 12:31

Det er første gang Ola Solbakken snakker ut om kritikken fra Roma-trener José Mourinho, da trønderen møtte VG på det solfylte treningsfeltet i sør-Spania tirsdag formiddag.

I starten av februar, etter en seier mot Empoli, ble den berømte treneren spurt om hvorfor Solbakken ikke hadde fått mer spilletid.

– Han må lære seg hvordan vi spiller. Mannen har kvaliteter, men han kan ikke bare erstatte noen uten at laget beholder den samme strukturen, var blant tingene han sa den gangen.

– Solbakken forstår ikke taktikken vår på samme måte som resten av gutta. Han vet ikke forskjellen mellom 5–3–2 og 3–4–1–2. Han forstår ikke hva høyt press er, fortsatte han.

Det har Solbakken selv tatt med knusende ro.

– Han ville jo sette inn en som kjenner bedre til den defensive tilnærmingen. Vi ledet 2–0 i den kampen, så da skjønner jeg at han setter inn en spiller som har vært i klubben i 3 år framfor meg, sier Solbakken.

– Det var vel det som var svaret hans også på den pressekonferansen.

– Følte du det ble fremstilt feil?

– Ja.

– Hva synes du om Mourinho?

– Han er en bra trener og en bra mann, svarer Solbakken.

Da VG var til stede under Romas hjemmetap for Sassoulo nylig, pratet ingen fra Roma med pressen som følge av at Mourinho var blitt suspendert i to kamper.

Sassoulo-spiller og landslagskollega Kristian Thorstvedt stemplet da Mourinhos dom over Solbakken som tøff.

Hans gamle lagkompis fra Bodø/Glimt, Patrick Berg, fikk også med seg overskriftene som kom i norsk presse etter Mourinhos uttalelser.

– Vi i Norge og i norsk presse har en tendens til å hausse ting opp litt, innleder Berg.

Han avfeier at treneren snakket ned sin egen spiller på den aktuelle pressekonferansen.

– Sånn som jeg leste mellom linjene på Mourinho, så var det en rettferdig analyse av at Ola ikke kjente like mye til systemet der nede i starten. Det er helt naturlig.

Solbakken selv føler det er andre ting han heller trenger å jobbe med enn den taktiske biten.

– Det å bli kjent med de nye spillerne er kanskje det vanskeligste, alt rundt den biten. Systemet er ikke så vanskelig. Jeg har jo spilt fotball før.

LÆRER OG ELEV: José Mourinho (t.v.) på treningsfeltet med Ola Solbakken (24) i Roma tidligere i vinter.

Nyheten om at Erling Braut Haaland mister begge landskampene mot Spania og Georgia har nettopp blitt sluppet. Det kan åpne opp for en bakromstrussel som Ola Solbakken.

– Hvis jeg får muligheten så skal jeg ta den. Jeg vil spille, men jeg vet ikke så mye selv ennå.

Særlig etter at det løsnet umiddelbart etter Mourinho-seansen som fikk oppmerksomhet i hjemlandet.

– Det var godt å få det målet, og jeg fikk vel en halvtime i kampen etterpå også.

Så skjedde det som ikke skulle skje før storkampen mot Juventus.

– Jeg gledet meg veldig til den Juventus-kampen, men så fikk jeg selvsagt en lyskestrekk på den første treningen den uka.

Nå er han frisk igjen og er én av de som kan fylle tomrommet Haaland etterlater seg med sitt forfall. Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt, Jørgen Strand Larsen og Ola Brynhildsen er de andre.