Ødegaard hylles og sammenlignes med legende: – Elsker å se ham spille

Storspillet til Martin Ødegaard (24) går ikke ubemerket hen i England.

EUFORI: Martin Ødegaard og Arsenal gikk fra ett til tre poeng da Reiss Nelson satte inn 3–2-målet mot Bournemouth hele syv minutter på overtid.

10.03.2023 12:40

I nordmannens sykdomsfravær ble det «kun» 2–2 borte mot Sporting i torsdag kveld.

Arsenal-manager Mikel Arteta møter pressen fredag ettermiddag. Da får vi muligens svaret på om Arsenals nøkkelmann er klar til helgens kamp mot Fulham.

Ni mål og seks målgivende pasninger er fasiten for Arsenal-kapteinen så langt.

– Han har hjulpet Arsenal til å bli tittelutfordrere som den drivende kraften på midtbanen, sier CBS Sports-eksperten Micah Richards.

Richards har blitt en stor TV-profil som en del av eksperttrioen han danner sammen med Jamie Carragher og Thierry Henry.

Eksperten sammenligner nordmannen med en av spillerne som var mest fremtredende i perioden hvor Manchester City dominerte.

– Ødegaard minner meg om min gamle lagkamerat David Silva med måten han ønsker å komme seg inn i trange rom, ha ballen mye og diktere spillet. Han gjør alt så uanstrengt også, og jeg elsker å se ham spille.

LAGKAMERATER: David Silva og Micah Richards.

Martin Ødegaard har fått mye oppmerksomhet for spillet sitt denne sesongen, hvor han for alvor har slått ut i full blomst.

I januar ble han kåret til månedens spiller for november og desember.

– Jeg elsker Ødegaards reise og måten han har fått karrieren tilbake på rett kjøl. Han stjal overskriftene da han gikk til Real Madrid som 16-åring, men deretter så ting ut til å gå i feil retning. Jeg lurte på om han skulle få ut potensialet sitt. At Ødegaard har fått ting til å snu som dette, er imponerende, sier Richards.

Tidligere denne sesongen åpnet Ødegaard selv opp om veien fra Strømsgodset til Arsenal.

– Jeg sluttet å spille med den gnisten som var typisk for spillet mitt. Jeg begynte å spille litt for trygt en stund. Jeg var mer redd for å gjøre feil enn å faktisk spille mitt spill, og spillet mitt handlet om å utgjøre en forskjell og spille den vanskelige pasningen. Jeg kan forstå hvorfor det skjedde nå. Jeg var en liten gutt, men jeg lærte at jeg måtte være nådeløs. Man er nødt til å gi litt f. Man må vise den ekte seg på banen, sa Ødegaard i et innlegg hos The Players Tribune.

Den tidligere Arsenal-legenden Cesc Fàbregas forteller at han lot seg imponere av Arsenals unggutter da han stakk innom trening forleden.

– Jeg kan se meg selv i øynene deres. De er ydmyke og ønsker å jobbe hardt. Det er mye kjemi mellom dem – og det hadde vi også, sier Fàbregas – og trekker frem Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli og Emile Smith Rowe.