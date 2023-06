Stengte treningen - Rekdal og RBK møtt av nok et banner

LERKENDAL (VG) Rosenborg-trener Kjetil Rekdal føler seg «absolutt ikke» truffet av supporternes siste melding.

Bak lukkede dører trente RBK-spillerne dagen før hjemmemøtet med HamKam. På et banner hadde noen skrevet «åpenhet!???», ment som kritikk mot stengte treninger.

03.06.2023 21:07

Verken presse eller publikum fikk overvære RBKs siste trening før det som kan bli et skjebnemøte mot HamKam.

Klubben hadde på forhånd annonsert at treningen var stengt for skuelystne, slik også deler av de siste treningene før Brann-kampen Brann-kampenRBK tapte 3-1 i Bergen og ligger på 12. plass etter ni kamper i Eliteserien. i forrige runde var det.

På et banner oppe i det ene hjørnet ble det hengt opp et banner med påskriften «Åpenhet!???», med henvisning til RBKs egen klubbverdi om å være åpne overfor omgivelsene.

Banneret føyer seg inn i rekken av slike stunts fra RBK-fansen. Etter kampen mot Stjørdals-Blink ble bannere hengt opp på Lerkendal LerkendalRosenborgs hjemmebane med plass til 21421 tilskuere med beskjeder som «Rexit!» og «Er dette arven etter Eggen?».

En uke tidligere hadde det samme skjedd både på RBKs klubbhus Brakka og på treningsfeltet.

– Jeg kan ikke bruke energi på det. Vi må akseptere at det er skuffelse og misnøye med resultatene våre. Det får vi bare ta, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til VG.

– Hva synes du om den måten å kommunisere på?

– Det er ikke opp til meg å bedømme. Alle her gjør så godt vi kan og ingen av oss er fornøyde. Så er det slik i fotball at det kommer alltid en ny mulighet i neste kamp. Vi kan ikke bruke krefter på det som skjer rundt oss. Det blir destruktivt, sier Rekdal.

I forkant av treningen ble det i sosiale medier oppfordret til å stille opp utenfor stadion for å vise sin misnøye, men det ble ingen stor mobilisering.

Til stede på RBK-treningen var både klubbens sikkerhetssjef, arrangementssjef og daglig leder.

Så er Lerkendal nå slik utbygd at det er godt mulig å se inn uansett. Fra utsiden kunne man se et Rosenborg-lag som gjennomførte en lett trening dagen før møtet med HamKam.

RBKs leder for sport, Roar Vikvang, snakker med to skuelystne jenter som heller ikke fikk se RBKs trening fra innsiden. Etter økta fikk jentene lov til å være med inn på gressmatta.

Så er spørsmålet hvilke hemmeligheter RBK nå har øvd inn som HamKam muligens får kjenne på søndag.

– Det er ingen hemmeligheter. Mediene her skriver stort sett elleverene våre og da er det lett for motstanderne å se. Da får de en-to prosent fordel i forberedelsene sine. Så har det vært et jævla trøkk i det siste, så det er godt for spillerne å trene uten å bli studert og observert hele tiden, sier Rekdal.

– Dagens banner stilte spørsmål ved klubbens åpenhet. Føler du deg truffet av det?

– Nei, absolutt ikke. Siden jeg kom til klubben har jeg stilt opp på alt. Jeg har bydd på meg selv og bidratt. Så jeg har ingen dårlig samvittighet, sier Rekdal.