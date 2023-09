Guardiola svarte VG ironisk etter Haalands ferske nesepust-avsløring

NØYE SØVNRUTINER: Daily Mail skrev senhøsten 2022 om Haalands «besettelse» om god nok søvn. Han bruker briller med røde glass, de skal angivelig filtrere vekk blå lys fra elektroniske apparater. Han tar de på tre timer før han sovner i 22.00-22.30-tiden. Elektroniske apparater blir slått av. Mobilen er i «ikke forstyrr»-modus, skrev avisen. Nå er også munnteip og nesepusting en del av rutinene.

MEDITERING: I et intervju med magasinet GQ i januar i år, forteller Haaland at han driver med meditering. Han forteller at stress ikke er bra og at det er noe han hater. Han røpet også at han kom over meditering i jakten på detaljer for å gjøre ham bedre og ikke ved en tilfeldighet.

– Konseptet med meditasjon er å forsøke å la slike tanker fare. Det er individuelt, men det har fungert for meg, har Haaland sagt.

OURA-RINGEN: Ifølge Daily Mail bruker Haaland også den mye omtalte Oura-ringen, som ved hjelp av sensorer måler søvnkvalitet, temperaturtrender, stress og hjerterytme.

PROTEIN-DIETTEN: Allerede i 2019 røpet Alfie Haaland overfor ESPN at sønnen skal ha blitt fortalt en historie om at Cristiano Ronaldo bare spiste fisk, noe Haaland forsøkte å kopiere. Senere har Haaland – i en Viaplay-dokumentar – vist at han spiser lever og hjerte av storfe. Flere medier har skrevet at han sverger til en høyproteindiett.

– Det å spise kvalitetsmat, så lokalt som mulig, er det viktigste. Folk sier kjøtt er dårlig for deg, men hva slags. Kjøttet du spiser på McDonald's, eller den lokale kuen som gresser akkurat der, spurte Haaland retorisk i Viaplay-dokumentaren.

Joshua King har også røpet hvordan han opplevde Haalands forhold til mat, omtalt i Daily Star. King mente Haaland «var en freak, spiste som en bjørn» og at han aldri hadde sett en person spise så mye som City-stjernen.

ISBADING: Der ikke bare god søvn som er en fast rutine. Utenom trening prøver Haaland å benytte seg av sauna, steamrom og isbading daglig. Ifølge britiske tabloider har han blant annet investert i et kryoterapikammer til over en halv million kroner.

Haaland sier i podkasten til Logan Paul at isbading fungerer godt som restitusjon for ham.

– Jeg tror det er en bra mental trening. Når du står opp om morgenen, går inn med hele kroppen din og tar fem minutter i isbad. Jeg tror det er bra for å bli sterkere mentalt. Det er vanskelig å si én ting, noen ting fungerer bedre for noen enn andre. Det er vanskelig å snakke for alle.