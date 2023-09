Guardiola fleipet etter Walker-kontrakt: – Pass deg, Erling

MANCHESTER (VG) I sitt lille «comeback» – etter ryggoperasjon og rehabilitering – brukte Pep Guardiola (52) anledningen til å hylle kaptein Kyle Walker (33). Så fleipet han med at han kanskje en dag blir Erling Braut Haalands spissrival.

LAGKOMPISER: Kyle Walker med ryggen til møter blikket til Erling Braut Haaland i ligakampen mot Burnley i begynnelsen av august. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 15:35 Oppdatert: 15.09.2023 15:45

Spanjolen var åpenbart i godt humør etter at Manchester City denne uken avsluttet forhandlingene og ble enig med høyreback-veteran Walker om en kontrakt til og med 2026.

På pressekonferansen før lørdagens bortekamp mot West Ham, gjorde Guardiola det blant annet klart at Walkers respons etter å ha blitt vraket fra startelleveren i Champions League-finalen i juni har vært enestående.

– Det han gjorde i sesongoppkjøringen, hvor lidenskapelig han har vært... Det fikk meg til å skjønne hvor viktig han er, sier Guardiola, som etter noen uker på sidelinjen denne uken er tilbake til å lede treninger og kamper.

City-manageren forklarte også at han har snakket med flere spillere som har uttrykt at Walker ikke kan forlate klubben og at 33-åringen er uhyre viktig i garderoben.

– Han har spesifikke kvaliteter som du ikke finner andre steder i verden. Han blir bedre og bedre med ballen. Og har begynt å score mål. Plutselig konkurrerer han med Haaland (om en spissplass). Så pass deg, Erling, sa Guardiola spøkefullt, mens en litt summende latter kunne høres i presserommet noen hundre meter fra Etihad Stadium.

I 2026 blir Walker riktignok 36 år. Da Guardiola fikk spørsmål om nettopp dette, parerte han det kort og greit:

– Han har en genetikk som jeg bare har sett noen steder, sier City-manageren.

Spennende blir det også om Walker nå får rollen som kaptein for de lyseblå. Det skal snart avgjøres gjennom en avstemning i City-garderoben.

– Han er allerede i kapteinsteamet, men avstemningen vil vise hva som skjer, sier Guardiola.

PS: City-manageren kunne for øvrig opplyse om at John Stones og Jack Grealish begge er ute til helgens kamp med skade.